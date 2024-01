La Juve ha avviato una trattativa per Djalò. I bianconeri vogliono superare l’Inter che è da tempo sul calciatore

La Juve si è appena inserita alla corsa per Tiago Djalò. Come rivelato da Sky Sport, i bianconeri hanno avviato una trattativa con il Lille per sorpassare l’Inter.

Il difensore è molto duttile poichè può ricoprire sia il ruolo di centrale che di esterno di difesa.

