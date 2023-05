Juve Barcellona: data e sede UFFICIALI dell’amichevole nel tour degli Usa che vedrà protagonisti i bianconeri

La Juventus, come la scorsa estate, torna negli USA per il Soccer Champions Tour 2023. Dal 21 luglio al 3 agosto i bianconeri saranno Oltreoceano per tre amichevoli prestigiose per preparare l’inizio della nuova stagione.

La prima sarà il 22 luglio contro il Barcellona. La sfida si giocherà nella cornice di San Francisco, al Levi’s Stadium.

