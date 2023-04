La Juve Primavera ospita il Bologna a Vinovo nella 25esima giornata di campionato: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juve Primavera, reduce da due pesanti sconfitte nelle ultime due partite contro Torino e Sampdoria, vuole tornare ad una vittoria che manca da oltre un mese. Avversario il Bologna tra le mura amiche bianconere.

Juve Bologna Primavera 2-2 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Juve Bologna Primavera.

2′ Tiro Urbanski – Subito Bologna pericoloso. Urbanski alza la testa e carica il tiro dal limite: deviazione velenosa che fa impennare il pallone, Fuscaldo era sulla traiettoria ma si va da calcio d’angolo.

4′ Sbaglia Mbangula – Azione di contropiede, Mbangula ha la possibilità di servire Anghelè e mandarlo in porta ma tarda troppo e viene rimontato. Sfuma una potenziale occasione.

6′ Tiro Raimondo – Conclusione dal limite del numero 10 che non spaventa Fuscaldo. Bravo il portiere della Juventus a farsi trovare pronto.

8′ Rigore Bologna – L’arbitro segnala un calcio di rigore per il Bologna per un intervento in area di Maressa. Prima di quel tocco, però, Raimondo se l’era portata avanti con il braccio: non visto dal direttore di gara.

9′ Gol Raimondo – Conclusione centrale, spiazzato Fuscaldo.

11′ Occasione Raimondo – Il numero 10 subito ad un passo dal raddoppio. Il pallone resta in area dopo una mischia, lui la gira di prima intenzione non trovando di un soffio lo specchio della porta.

16′ Tiro Raimondo – Mbangula perde palla e il Bologna riparte in contropiede. Lancio lungo, sponda di testa di Pyyhtia per Raimondo che la gira di prima ma non trova la porta in diagonale.

18′ Punizione Mancini – Tentativo dal limite dell’area da palla inattiva che scavalca la barriera ma si perde di un soffio sopra la traversa.

19′ Tiro Maressa – Pallone col contagiri per Maressa, che prende la mira e libera un diagonale di destra che esce di poco a lato.

21′ Colpo di testa Bassino – Calcio di punizione a centro area di Doratiotto, Bassino stacca bene di testa ma una deviazione della difesa la toglie dalla porta. Si riparte da calcio d’angolo.

22′ Occasione Citi – Dal corner, Citi svetta in alto e indirizza sul secondo palo: sfera a lato di un soffio.

24′ Gol Urbanski – Che perla del numero 82 del Bologna. Troppo spazio concesso a lui in area su un cross dalla destra di Mercier: lui controlla, se la alza e in rovesciata la mette all’incrocio.

28′ Ancora Citi – Doratiotto pennella su punizione per Citi, che di testa esalta i riflessi di Franzini. L’arbitro ferma poi tutto per una posizione di fuorigioco del difensore della Juventus.

31′ Gol Mancini – La riapre la Juventus. Bassino raccoglie una respinta della difesa da calcio d’angolo, scodellando un pallone morbido dalla destra sulla testa di Mancini: colpo di testa dell’attaccante che non lascia scampo a Franzini.

32′ Chiuso Mbangula – Si presenta in area l’attaccante, ma il suo tentativo di tiro da posizione defilata viene chiuso in calcio d’angolo.

37′ Tiro Rouhi – Grande azione della Juventus, a caccia del pareggio. Nonge in verticale, Anghelè libera col suo movimento il tiro di Rouhi: sinistro rasoterra respinto in angolo da Franzini.

39′ Gol Mbangula – La pareggia la Juventus con Mbangula. Tutto parte da un grande scambio tra Mancini e Rouhi, che porta al suggerimento per Mbangula: tiro rasoterra, che si impenna dopo la deviazione di Bynoe e manda fuori causa Franzini.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Doppia occasione Raimondo – Il numero 10 ha sui piedi due chances per riportare in vantaggio il Bologna. In entrambe, però, spara alto dentro l’area di rigore.

49′ Tiro Raimondo – Ancora Raimondo, questa volta con un diagonale troppo strozzato che si spegne sul fondo.

53′ Tiro Doratiotto – Respinta la conclusione dal limite del centrocampista.

57′ Tiro Rosetti – Gran conclusione del numero 26, che la indirizza sotto il sette: vola Fuscaldo e respinge con i pugni.

Juve Bologna Primavera 2-2: risultato e tabellino

Reti: 8′ Raimondo rig., 24′ Urbanski, 31′ Mancini, 39′ Mbangula

Juve Primavera (3-4-3): Fuscaldo; Bassino, Nzouango, Citi; Maressa, Nonge, Doratiotto, Rouhi; Anghelè, Mancini, Mbangula. All. Montero. A disp. Daffara, Piras, Turco S., Srdoc, Ripani, Moruzzi, Ngana, Biliboc, Scienza, Finocchiaro

Bologna (4-3-2-1): Franzini; Mercier, Stivanello, Motolese, Corazza; Pyyhtia, Bynoe, Rosetti; Urbanski, Anatriello; Raimondo. All. Vigiani. A disp. Raffaelli, Verardi, Wallius, Maltoni, Ravaglioli, Mazia, Solda, Baroncioni, Diop, Busato, Bartha, Ebone

Arbitro: Emmanuele di Pisa

Ammoniti: 26′ Rosetti, 26′ Nonge, 44′ Rouhi, 50′ Doratiotto

Juve Bologna Primavera: il pre-partita

