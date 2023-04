Napoli, è qui la festa scudetto? Lo spettro Juve su Spalletti: i bookies riaprono la quota del tricolore di Allegri

Napoli non è mai silenziosa ma chi la vive nel quotidiano – giura – oggi ha notato meno gioioso baccano del solito. Non è il lunedì lavorativo che stempera gli ardori partenopei, piuttosto quanto accaduto ieri allo Stadio Maradona. La squadra di Spalletti travolta dal Milan, la sensazione di non essere più invincibili, con o senza Osimhen e la sua maschera. Antichi spettri aleggiano su un popolo scaramantico, la spavalderia fa un passettino indietro. La sicurezza dello scudetto ha bisogno di un conforto, quello dello sguardo alla graduatoria. La classifica dice ancora che sì, il Napoli vincerà lo scudetto. Ma l’aritmetica non anestetizza chi crede in disegni superiori e antiche maledizioni: la Juventus è un principio di brivido lungo la spina dorsale.

È qui la festa scudetto? Chiede Allegri, che se visitasse oggi il capoluogo campano rimarrebbe piacevolmente colpito dagli addobbi tricolori che già campeggiano ovunque per le strade della città. La sua Juve in serie positiva aspetta il 19 aprile per scoprire se sarà a ancora a -27 o forse a -12 o quant’altro. La cosa divertente è che alcune agenzie di scommesse oggi hanno riaperto la quota per lo scudetto della Juve: vale 35 volte la posta cioè meno di qualsiasi altra inseguitrice. «Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 4 come punti in campo. Sarebbe come vincere 3 scudetti? Anche 4, perché quelle davanti corrono», pontifica Max che quest’anno non si prenderà lo scudetto ma, vincesse lo scontro diretto del 23 aprile, si divertirebbe non poco.

Classifica Serie A reale

Napoli 71

Juventus 59*

Lazio 55

Milan 51

Inter 50

Roma 50

Atalanta 48

Fiorentina 40

Udinese 38

Bologna 37

Sassuolo 36

Torino 34

Monza 34

Empoli 28

Salernitana 28

Lecce 27

Spezia 25

Verona 19

Sampdoria 15

Cremonese 13

* senza penalizzazione

