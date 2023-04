Ivan Zazzaroni ci va giù pesante e affossa Angel Di Maria con i suoi giudizi. Ma la risposta del Fideo non si è fatta attendere

Botta e risposta a distanza tra Ivan Zazzaroni e Angel Di Maria, dopo che il giornalista ha definito l’argentino della Juventus un “cadavere calcistico” al pari del compagno Paul Pogba.

La risposta del Fideo non si è fatta attendere ed è arrivata con due emoji della risata, come a segnalare che, per certi commenti, non vale nemmeno la pena arrabbiarsi.

