Le parole di Leonardo Bonucci nel concitato post partita di Juventus e Salernitana, all’insegna delle polemiche

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito al pareggio della Juventus contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

GOL ANNULLATO – «Ho avuto subito la sensazione quando sono tornato allo spogliatoio chiedendo ai collaboratori dalla tribuna l’immagine completa con la posizione di Candreva. Quando giochi a calcio le situazioni le percepisci un po’ dal terreno di gioco anche se vanno a velocità doppia. Per me era impossibile essere in fuorigioco, premesso anche che la mia posizione non influiva in alcun modo su Sepe. E’ stato un giudizio affrettato del Var sull’arbitro e il segnalinee che avevano preso la decisione giusta».

