Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta della Juve in Coppa Italia contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

PERDERE COSI’ FA MALE – Assolutamente sì, quando si gioca Inter Juve perdere queste partite, la possibilità di giocare una finale fa sempre male.

DEMERITI JUVE O MERITO INTER PER NON AVER CREATO – Ci sono entrambe le cose. Noi dovevamo fare meglio con la palla e con alcune idee di gioco che stasera abbiamo fatto fatica a mettere in pratica. L’Inter ci ha dato una pressione forte e molte volte abbiamo giocato palla lunga e con un riferimento come Chiesa fai più fatica a tenere palla lunga.

ARRABBIATO SUL CAMBIO – Non stavo discutendo, era soltanto perché stavo iniziando ad avere crampi e per non sprecare slot ho detto di tenere in considerazione questo. Non è assolutamente un problema. Non ho mai fatto polemiche su questo e mai le farò.

