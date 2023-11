Juve Cagliari, nuovi posti disponibili allo Stadium in vista del match contro gli isolani di sabato prossimo: i dettagli

La Juve, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la disponibilità di nuovi posti allo Stadium in vista della sfida di sabato sera contro il Cagliari.

IL COMUNICATO – In vista della sfida contro il Cagliari, valevole per la dodicesima giornata di Serie A e in programma all’Allianz Stadium sabato 11 novembre 2023 alle ore 18:00, sono stati resi disponibili per i tifosi bianconeri anche i posti nei settori 211 e 212.

Questi posti sono riservati ai possessori di Juventus Card che dovranno caricare il titolo sulla propria tessera attiva. Il costo di ogni biglietto è di € 25,00.

