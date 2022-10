La procura della FIGC ha chiesto i nuovi atti e le intercettazioni a quella di Torino sul caso plusvalenze che vede coinvolta la Juve

Come riportato dall’ANSA, il procuratore federale della FIGC ha chiesto alla Procura di Torino di conoscere i nuovi atti e le intercettazioni del presidente della Juventus Andrea Agnelli e a Pavel Nedved.

L’ambito è l’indagine sulle plusvalenze in cui sono coinvolti i bianconeri. «Solo in presenza di atti nuovi e ritenuti decisivi per la revisione della decisione definitiva pronunciata dalla Corte di appello federale a sezioni Unite, il procuratore federale potrebbe decidere di impugnare per revocazione», fa sapere la FIGC.

L’articolo Juve, caso plusvalenze: la FICG chiede atti e intercettazioni proviene da Calcio News 24.

