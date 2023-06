Juve, c’è il nome del sostituto di Bianco nello staff di Allegri: è un altro ex Sassuolo. Ecco chi prenderà il posto del neo tecnico del Modena

Come scrive La Stampa Il 10 luglio si presenterà alla Continassa anche il sostituto di Paolo Bianco, diventato allenatore del Modena, nello staff di Allegri.

Favorito Francesco Magnanelli, bandiera del Sassuolo (17 stagioni, 520 presenze, ex allievo del tecnico della Juventus nell’anno della storica promozione in B) e attualmente, sempre in neroverde, collaboratore di Alessio Dionisi.

