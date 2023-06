Questa mattina La Stampa scandisce l’estate della Juventus. La preparazione si svolgerà alla Continassa, dove i bianconeri si ritroveranno il 10 luglio – nei giorni precedenti, previsti i test clinici al J Medical – con un’ampia parentesi americana. Il Summer Tour 2023 inizierà il 21 luglio quando la squadra di Massimiliano Allegri volerà a San Francisco. Il giorno successivo, si giocherà la prima amichevole di lusso al Levi’s Stadium contro il Barcellona.

Subito dopo la partita, la squadra si trasferirà a Los Angeles dove si allenerà fino al 29: in mezzo, il 27, il test made in Italy con il Milan al Dignity Health Sports Park. Ultimo spostamento il 30, destinazione Orlando: qui il 2 agosto i bianconeri sfideranno il Real Madrid al Camping World Stadium, ripartendo subito per Torino dove, dopo un breve ritaglio di relax, ricomincerà la preparazione. Prima dell’inizio del campionato, fissato nel week-end del 20 agosto, al di là di test interni con la Next Gen o squadre di categorie minori occasionalmente ospitate alla Continassa, sono previste altre due amichevoli di spessore. Una è già calendarizzata per il 13 agosto con la Lazio, da definire ancora città e stadio.

The post Juventus, tutte le tappe dell’estate: raduno, tournée e altre due amichevoli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG