Calciomercato Juve: obiettivo Casadei, il gioiello ex Inter può finire nell’affare Vlahovic. Manna si è informato con il Chelsea

Come scrive La Gazzetta dello Sport nei discorsi tra il calciomercato Juve e il Chelsea sarebbe finito anche Cesare Casadei, eletto miglio giocatore del Mondiale Under 20. Giovanni Manna, nei giorni scorsi in missione a Londra per capire le intenzioni dei Blues su Vlahovic, ha preso informazioni sul gioiello ex Inter: un primo sondaggio, ma deciso, a cui ne faranno seguito altri.

Dopo il prestito al Reading in Championship, il Chelsea vorrebbe girarlo a titolo temporaneo in un club di massima serie. I bianconeri, in realtà, vorrebbero andare oltre l’acquisto a titolo temporaneo e basta. L’obiettivo è quello di spuntare un prestito con diritto di riscatto. Ma il giocatore potrebbe essere anche inserito nella trattativa Vlahovic: in quel senso il Chelsea non vorrebbe andare oltre i 60 milioni più una contropartita e la Juve preferirebbe Casadei a uno tra Pulisc, Loftus-Cheek e Chalobah.

