Ziliani: «Giuntoli vuole andare alla Juve con Spalletti, è già tanto che De Laurentiis gli passi lo stipendio»

Ziliani via Twitter ha parlato di Giuntoli e della situazione che sta vivendo il direttore sportivo al Napoli visto il forte interessamento della Juve.

ZILIANI – «Cioè: Giuntoli ha ancora un anno di contratto ma vuole andare alla Juventus e forse sotto sotto l’idea è di andarci con Spalletti (aspettare per credere). De Laurentiis dice no, hai un contratto. Poi si mette in cerca di un nuovo allenatore e naturalmente lo fa senza coinvolgere Giuntoli. Lo trova, lo annuncia. Adesso c’è chi si straccia le vesti perchè Giuntoli ha appreso di Garcia leggendo un tweet: ma leggerà un tweet anche sull’ingaggio del nuovo ds del Napoli. E tanta manna che De Laurentiis gli passi ancora lo stipendio. Direi».

