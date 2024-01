La Juve sta per accogliere il giovane Luigi Chierubini. Il ragazzo classe 2004 si trasferirà a Torino a titolo gratuito, ma la Roma concerterà una percentuale sulla futura rivendita

La Juventus e la Roma stanno per chiudere la trattativa per il passaggio di Luigi Cherubini in bianconero. Il ragazzo arriverà a Torino a titolo gratuito visto che il suo contratto con i giallorossi scadrà a giugno.

La Roma, però, manterrà una percentuale del 50% sulla futura rivendita di Cherubini. Ma come ha rivelato il Corriere dello Sport, la Juve proverà ad abbassare questa percentuale.

The post Juve Cherubini, si lavorerà per abbassare percentuale su futura rivendita appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG