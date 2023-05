La Juve ospita la Cremonese nella 35esima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) – La Juve affronta la Cremonese per allungare sulla Lazio e blindare il secondo posto. Bianconeri reduci dalla vittoria sul campo dell’Atalanta e dal pareggio in Europa League col Siviglia.

Juve Cremonese 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 20.45

Juve Cremonese 0-0: risultato e tabellino

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Pogba; Vlahovic. All. Allegri. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Barbieri, Locatelli, Kostić, Miretti, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Meite, Benassi; Quagliata, Galdames, Okereke; Afena-Gyan. All. Ballardini. A disp. Saro, Sarr, Valeri, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Bianchetti, Sernicola, Ghiglione, Castagnetti, Acella, Basso Ricci

Arbitro: Chiffi di Padova

Juve Cremonese: il pre-partita

Ore 19.47 – La Juventus scenderà in campo con questa formazione.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Pogba; Vlahovic. All. Allegri.

Ore 19.29 – Anche la Juventus è arrivata allo Stadium.

Ore 19.18 – Cremonese già arrivata all’Allianz Stadium.

Ore 19.00 – La Cremonese dovrebbe rispondere con questa formazione.

Cremonese 4-4-2: Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Galdames, Meitè. Castagnetti, Valeri; Okereke, Ciofani. All. Ballardini

Ore 18.30 – Tanti cambi anche in difesa: torna Bremer, con Gatti e Rugani che completeranno il reparto.

Ore 18.00 – Tra i pali occasione per Perin, come annunciato da Allegri: Szczesny andrà in panchina.

Ore 17.30 – Chance per Pogba dal primo minuto: al suo fianco dovrebbero esserci Paredes (davanti la difesa) e il connazionale Rabiot.

Ore 17.00 – Cambia ancora il tecnico sulle fasce: probabile occasione dal primo minuto per il giovane Barbieri, con Kostic favorito su Iling a sinista.

Ore 16.30 – Allegri verso lo schieramento del solito 3-5-2, con Milik e Chiesa a formare la coppia di attaccanti.

Ore 16.00 – Massimiliano Allegri ritrova Gleison Bremer, out per affaticamento contro il Siviglia. Sempre assenti i tre infortunati Kaio Jorge, De Sciglio e Bonucci.

