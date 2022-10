In estate Cuadrado e Alex Sandro dovrebbero lasciare la Juve: la decisione in uscita sul mercato per i bianconeri

La Juve lavora sia sul mercato in entrata che quello in uscita in vista delle prossime sessioni.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, saranno Juan Cuadrado e Alex Sandro i primi a lasciare la banda bianconera a giugno, quando scadrà il loro contratto. L’età e le prestazioni non certo esaltanti delle ultime annate hanno convinto la società a non lavorare ai loro rinnovi.

