Juve, dalla Serbia di Kostic agli USA di Weah e McKennie: ecco come è andata la serata degli altri impegnati con le Nazionali

Non solo l’Italia è scesa in campo questa sera, con Locatelli e Kean autori di una buona prova nel 4-0 a Malta.

Perde la Serbia di Filip Kostic, subentrato nella ripresa, ma che non è riuscito a dare la svolta al 2-1 maturato già nel primo tempo. Perdono anche gli altri juventini Weah e McKennie, ko in amichevole con la Germania: per il primo 65 minuti giocati, per il secondo 74.

