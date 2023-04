Le parole di Danilo, difensore e capitano della Juve, dopo la sconfitta dei bianconeri a casa del Sassuolo

Danilo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Juve in casa del Sassuolo. Di seguito le sue parole.

APPROCCIO – «Dobbiamo migliorarlo sicuramente. Il primo tempo è stato sotto tono, ma quando lasci il comando della partita ad un avversario che ha qualità poi diventa difficile. Siamo dispiaciuti per la sconfitta ma dobbiamo cambiare il pensiero perché giovedì ci aspetta una sfida importante».

PROSSIMI GIORNI DECISIVI TRA CAMPO E SENTENZA – «Dobbiamo fare come abbiamo provato a fare tutta la stagione. Concentrarci sul campo, c’è tanto lavoro da fare perché abbiamo partite ogni 2/3 giorni. Quello che succede fuori dal campo non possiamo farci niente, speriamo che le cose vadano nella strada migliore per noi».

VEDERE IL POSITIVO SEMPRE – «Io penso e cerco di prendere le cose positive in ogni situazione. Rimanere attaccati in ogni partita, in ogni situazione dopo quello che è successo non è facile. Quello ha dimostrato la forza di questa strada, di questo gruppo, non dipende da noi ma sono orgoglioso di quello che stiamo facendo. Avrebbero potuto cambiare il nostro focus, ma siamo rimasti uniti a lavorare. Noi siamo uniti, cerchiamo di essere squadra, famiglia».

