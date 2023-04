Le parole di Defrel dopo la vittoria del Sassuolo sulla Juve: «Col Verona abbiamo sbagliato il finale ma siamo rimasti concentrati e oggi abbiamo fatto una grande gara»

Gregoire Defrel ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Sassuolo con la Juve. Di Seguito le sue parole.

VITTORIA – «Siamo in un buon momento, col Verona abbiamo sbagliato il finale ma siamo rimasti concentrati e oggi abbiamo fatto una grande gara contro la Juventus. Sono molto contento per il mio cinquantesimo gol in Serie A».

SI POTEVA FARE MEGLIO NEL GIRONE D’ANDATA – «Sicuramente, è successo così però stiamo facendo di poter dare fastidio a ogni squadra. Dobbiamo continuare così per guadagnare altre posizioni in classifica».

COSA É CAMBIATO – «Abbiamo parlato molto e si vede, siamo un’altra squadra rispetto al girone d’andata».

L’articolo Sassuolo, Defrel: «Siamo un’altra squadra dopo l’andata» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG