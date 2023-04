Le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo la vittoria dei neroverdi contro la Juventus

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Sassuolo contro la Juve. Di seguito le sue parole.

MOMENTO POSITIVO – «Abbiamo avuto tante defezioni nel girone d’andata, poi ci siamo compattati. Questo ambiente aiuta nei momenti difficili, ora dobbiamo spingerei in un momento positivo. Oggi tutto torna. Ho sentito troppe critiche, si può discutere delle prestazioni ma mi fa ridere anche quando discutono Consigli. Poi l’1-0 di Defrel, tutto torna».

CRITICHE POST VERONA – «Non ci sono mai andato dietro ai risultati. A Verona è stata una delle gare dove abbiamo creato di più, poi il primo tiro in porta lo abbiamo preso al 77′ su angolo. Parliamo dei risultati, dicendo così dobbiamo dire che oggi siamo stati straordinari, poi diciamo che a Verona abbiamo fatto male ma non è vero. Tutto torna».

MAXIME LOPEZ – «Se parlo di oggi la cosa che salta all’occhio, almeno a me, è quanto siamo stati efficaci in fase difensiva. Volevamo fare questa partita senza palla. Lopez ha dovuto passare un po’ di tempo, gli piace che la palla gli ritorni, gioca per quello. Ha tante qualità ma deve crescere perchè non è più giovane e l’esperienza deve metterla anche in campo. Si è alzato il livello e ora si vede».

QUANDO DICE CHE TUTTO TORNA – «La cosa più importante è crederci e trasmetterlo. I ragazzi dimostrano di crederci, è inutile parlarne se poi non lo metti in campo. Io mi riferivo alle due gare. A Verona sarei sembrato obsoleto dicendo che avevamo fatto un’ottima partita. Difendo i giocatori dagli errori che ci stanno, oggi potrei dire qualsiasi cosa e non verrei mai smentito. Se perseveri, ci credi e lo metti in campo sei più squadra e tutto torna».

PARATA DI CONSIGLI – «Se lo meritava, ho pensato a tutte le critiche degli pseudo-amanti del calcio che parlano tanti per parlare. Speravo che quella parata ci portasse una vittoria, un pezzettino del successo oggi è suo visto che a Verona hanno addossato a lui la sconfitta».

