Mattia De Sciglio si è procurato la rottura del crociato contro il Lecce, per lui ora operazione e lunga fase di recupero.

L’esterno verrà operato in questi giorni e poi resterà fuori per almeno sei mesi prima di tornare in campo con la maglia bianconera. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

