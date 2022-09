Doppia seduta di allenamento per la Juve in vista della ripresa della Serie A con l’impegno con il Bologna

Prosegue la preparazione della Juve di Allegri in vista della ripresa del campionato dopo la sosta. I bianconeri se la vedranno con Bologna. Di seguito il report pubblicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale.

REPORT – «Si avvicina il ritorno in campo in Serie A per i bianconeri e il gruppo si sta riunendo, in vista della sfida di domenica contro il Bologna, che sarà diretta da Abisso, coadiuvato da Tolfo e Perrotti, quarto ufficiale Maggioni, VAR La Penna, AVAR Preti.

Oggi la squadra ha lavorato in doppia seduta: al mattino concentrandosi su esercitazioni tecniche su situazioni specifiche, con cambi di gioco e combinazioni d’attacco e poi con conclusioni su cross. Lavoro in palestra sulla forza nel pomeriggio.

Sono rientrati Fagioli e Gatti, giornata di riposo per Bonucci.

Domani si riprende al mattino».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24.COM

L’articolo Juve, doppia seduta di allenamento in vista del Bologna proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG