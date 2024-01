Le differenze tra la Juve e l’Inter, ad oggi prima e seconda classificata in Serie A: ecco le statistiche sui due club

Ci sono notevoli differenze tra Inter e Juve, le due squadre che lottano per lo Scudetto. La Gazzetta dello Sport ha mostrato alcune statistiche sui due club.

L’Inter ha un numero maggiore di tiri (303 conclusioni totali contro 264), con 101 tiri in porta rispetto ai 76 della Juve. Inoltre, il possesso palla favorevole ai nerazzurri (32’06” a partita) supera quello dei bianconeri (26’48”).

Stessa cosa vale per il vantaggio territoriale che è a favore dell’Inter, che effettua in media 101 passaggi a partita nell’ultimo quarto di campo, rispetto ai 79 della Juve. I tocchi totali per i nerazzurri sono 675 ogni 90′, mentre per i bianconeri sono 573. La Juve dimostra di essere più efficiente nel convertire le occasioni in gol, segnando in media 1,5 gol a partita, mentre i nerazzurri ne realizzano 2,3.

