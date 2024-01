Le parole di Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, dopo la sconfitta subita nel derby campano con il Napoli

La Salernitana è caduta all’ultimo minuto nel derby campano contro il Napoli. La squadra di Filippo Inzaghi, che arrivava dalla sconfitta contro la Juventus maturata nuovamente nei minuti finali, rimane così in fondo alla classifica. Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini ha commentato la sconfitta sul proprio canale Instagram, citando Winston Churchill e chiedendo alla squadra uno sforzo in più per salvezza.

LE PAROLE – «Sapevo perfettamente che il nostro percorso verso la salvezza sarebbe stato lastricato da sudore e fatica, lacrime e sangue. Partiamo da qui tutti insieme, 5%».

