Le ultime sul futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus a fine stagione. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, non è da escludere nessuna possibilità riguardo il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

I fattori decisivi per il rinnovo o per un possibile esonero saranno infatti la qualificazione alla prossima Champions League, il cammino in Coppa Italia e altri elementi non aderenti necessariamente alla sfera economica.

