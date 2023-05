Juve FIGC, prove di pace tra le due parti. E sale l’ipotesi di un patteggiamento per il filone stipendi: tutti i dettagli

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, prende quota l’ipotesi di un patteggiamento tra Juventus e FIGC sul filone della manovra stipendi. L’udienza è prevista per il 15 giugno e si pensa a nuove trattative per trovare un accordo tra le parti.

Una delle condizioni potrebbe essere quella di mandare in giudicato, senza code giuridiche, la condanna per le plusvalenze. Il Collegio di Garanzia, in ogni caso, difficilmente accoglierà eventuali ricorsi del club bianconero. Dall’altra parte sul tavolo ci può essere la garanzia che tutto si vada a rinunciare all’Europa per una sola stagione.

