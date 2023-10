La Juve Primavera ospita la Fiorentina a Vinovo nell’ottava giornata di campionato 2023/24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juve Primavera dopo la vittoria in rimonta col Genoa ottiene altri tre punti tra le mura amiche contro la Fiorentina. Partita amministrata con maturità dai bianconeri che calano il tris con Vacca, Anghelè e Scienza.

Juve Fiorentina Primavera 3-0: sintesi e moviola

3′ Anghelè giù in area – Serpentina del 10 che si incunea in area. Cade a terra dopo un contatto, per l’arbitro è tutto regolare. Proteste della panchina

7′ Occasione per Savio – Bel pallone nel mezzo di Ripani, Savio stoppa e tira in area ma la conclusione è salvata da viola sulla linea

9′ Tiro Vacca – Conclusione violenta di prima intenzione dal limite, con un riflesso Vannucchi alza sulla traversa

11′ Rischio per Vincarcik – Sbaglia Vinarcik che regala palla ai viola sulla pressione, bravo poi a rimediare sulla conclusione di Harder

17′ Punizione Vacca – Conclusione da posizione interessante, però centrale. Vannucchi la fa sua in due tempi

20′ Tiro Harder – Conclusione improvvisa da dentro l’area su un’azione concitata. Il pallone non va lontano dalla porta, Vinarcik sarebbe stato battuto

39′ Tiro Ripani – Si mette in proprio il play della Juve, dribbling e tiro dalla distanza, a lato di poco

40′ Gol Vacca – Slalom gigante del 7 che si fa spazio per calciare sul primo palo con la punta, freddato Vannucchi

53′ Gol Anghelè – Servito da Vacca in area, si gira e piazza col mancino sotto l’incrocio dove non può arrivare Vannucchi

63′ Colpo di testa Bassino – Si infila sugli sviluppi di corner. Trova bene in tempo, non la porta

70′ Occasione Pugno – Si ritrova un pallone golosissimo in area dopo un bel cross di Vacca respinto. Cestina a botta sicura

74′ Vinarcik ferma Sene – L’attaccante della Fiorentina va via a Martinez e poi incrocia col mancino. Grande riflesso di Vinarcik a negarlil gol

89′ Gol Scienza – Trova il piazzato vincente in buca d’angolo che chiude la partita. Bravo Grosso a scendere sulla sinistra e a trovare il compagno in area

Migliore in campo Juve: Vacca PAGELLE

Juve Fiorentina Primavera 3-0: risultato e tabellino

Reti: 40′ Vacca, 53′ Anghelè, 89′ Scienza

Juve Primavera (3-4-2-1): Vinarcik; Martinez, Bassino, Gil; Savio, Ripani, Ngana (82′ Owusu), Pagnucco; Vacca (82′ Grosso), Florea (77′ Scienza); Anghelè (70′ Pugno). All. Montero. A disp. Fuscaldo, Firman, Boufandar, Domanico, Biggi, Turco, Giorgi

Fiorentina (3-4-3): Vannucchi; Biagetti, Sadotti (81′ Gudelevicius), Elia; Spaggiari (66′ Fortini), Vitolo, Harder (81′ Caprini), Denes (54′ Scuderi); Padilla (54′ Braschi), Sene, Rubino. All. Galloppa. A disp. Tognetti, Maggini, Kouadio, Guidobaldi, Mignani, Ievoli

Ammoniti: 27′ Bassino, 65′ Sene, 85′ Gudelevicius

Juve Fiorentina Primavera: il pre-partita

