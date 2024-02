Juve Frosinone, Allegri striglia la squadra: vuole giro palla veloce per trovare spazi. L’allenatore non è contento

Allegri non è contento di come la Juve sta giocando in questo finale di gara col Frosinone.

L’allenatore vede che la squadra spesso si fossilizza da una parte, mentre lui vuole un giro palla veloce per cambiare rapidamente il fronte e trovare spazi.

