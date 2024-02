Orlando nel day after di Juve Frosinone: «Bravo Rugani a crederci, ma mi stupisce la facilità di prendere gol». Le dichiarazioni

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato a Maracanà programma di TMW Radio. Le parole sui bianconeri.

GOL NEL FINALE – ​​​​​​​«Bisogna crederci sempre, quando segni all’ultimo secondo però per me è sempre fortuna. Bravo Rugani a crederci, ma mi stupisce la facilità di prendere gol della Juve. Dopo l’Empoli ora come l’attacchi gli fai male. E’ cambiato qualcosa. Per fortuna hanno ritrovato Vlahovic che segna di continuità. Se elogiamo Lautaro, anche i numeri del serbo sono impressionanti nel 2024».

The post Juve Frosinone, l’ex calciatore: «Quando segni all’ultimo per me è sempre fortuna» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG