Massimo Brambati ha parlato del momento in casa Juventus dopo il match contro il Frosinone. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a TMW

COMMENTO – «A me a livello difensivo fino all’Empoli mi sembrava che difendesse con tutta la squadra. Gli avversari non riuscivano mai a tirare in porta, vedi la partita di Firenze. Per me ha over-performato prima, c’è stato qualcosa che ha impattato emotivamente. Con tutte le critiche fatte ad Allegri e ai giocatori, io dico che arrivi a gennaio a ridosso dell’Inter e hai fatto capire a tutti che non hai fatto quello che dovevi fare. Sai che ti mancavano due centrocampisti e non ha fatto nulla o quasi. Andavano presi almeno 1-2 giocatori che non si chiamano Alcaraz. Hai preferito fare la Ferrari piuttosto che fare la Juventus».

