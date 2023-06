Juve fuori dalla Conference League, dalla Francia sono sicuri: a non voler partecipare alla competizione è lo stesso club

Secondo quanto riportato da RMC Sport, la Juventus sarebbe in trattative con l’UEFA per non partecipare alla prossima Conference League. Il club starebbe trattando per l’esclusione dalle coppe europee per un’anno, così da non avere rischi in caso di qualificazione alla Champions nella stagione 2023/24.

Una sorta di patto tra le due parti, così da chiudere definitivamente la questione penalizzazioni dal massimo organismo europeo. A Torino, si dice, c’è molta poca voglia di intraprendere un percorso nella minore delle competizione europee…

