Juve fuori dalle coppe europee: i conti con l’UEFA restano aperti. Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

Tuttosport fa il punto della situazione sui rapporti tra la Juve e l’UEFA. Il club bianconero, come ormai risaputo, rischia l’esclusione dalle competizioni europee per la prossima stagione, mentre i conti con Ceferin e soci restano più che in sospeso.

Sullo sfondo c’è sempre la Superlega, per la quale si attende la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Ma intanto, escludere penalizzazioni per la prossima stagione rinunciando alle competizioni internazionali, garantirebbe una boccata d’aria non indifferente.

