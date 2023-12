Si accende il mercato della Juve, i bianconeri monitorano Pierre-Emile Højbjerg del Tottenham, attenzione alla concorrenza in Serie A

Ultime partite, ultimi impegni stagionali e poi per la Juventus sarà tempo di pensare al calciomercato. Come riportato questa sera da Sky Sport, la Vecchia Signora potrebbe aver messo nel mirino Pierre-Emile Højbjerg del Tottenham.

Il club inglese, si legge, avrebbe aperto al prestito con obbligo di riscatto per il centrocampista. Resta da capire se i bianconeri decideranno di affondare o meno il colpo, anche in considerazione della tanta concorrenza presente per il calciatore. Non a caso, tra le potenziali squadre interessate al cartellino del danese ci sarebbe pure il Napoli.

