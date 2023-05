Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro il Siviglia

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro il Siviglia. Assenti gli infortunati Pogba, Bonucci e De Sciglio, oltre a Soulè convocato per il Mondiale Under 20. Ecco l’elenco completo.

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori – Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri.

Centrocampisti – Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti – Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior.

