Juve, il Cagliari porta bene all’attacco: il dato dei gol segnati nelle ultime 12 partire dà fiducia a Vlahovic e compagni

Le ultime partite che la Juve ha giocato col Cagliari sono state caratterizzate da un alto numero di gol segnati dai bianconeri. Nelle 11 vittorie delle ultime 12 sfide, infatti, la squadra allenata ora da Allegri ha trovato 28 reti per una media di 2.3 a match. Per Vlahovic e gli altri attaccanti, quindi, quella di sabato può essere una buona occasione per sbloccarsi.

Nello stesso periodo, tra l’altro, sono stati registrati per 8 clean sheet.

