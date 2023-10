Juve, il coro contro i bianconeri durante la partita a Vienna tra Sinner e Sonego: «Chi non salta è un gobbo juventino»

La Juve piomba anche nel mondo del tennis. Suo malgrado.

Durante la partita a Vienna tra Sinner e Sonego valida per gli ottavi di finale dell’Erste Bank Open si è elevato dagli spalti il coro «chi non salta è un gobbo juventino» sulle note della celebre canzone “Sarà perché ti amo“. Lo stesso coro che tempo fa cantavano i giocatori del Milan in autobus…

The post Juve, il coro contro i bianconeri durante la partita tra Sinner e Sonego: «Chi non salta è un gobbo juventino» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG