Il giornalista Gianni Visnadi ha commentato l’ultimo colpo di mercato della Juventus.

PAROLE – «L’affare Alcaraz alla Juventus è la storia meno comprensibile del mercato invernale. Un prestito alto (minimo 3,9 milioni per 4 mesi) e un prezzo di riscatto senza senso (da 49,5 milioni in su). Per un 21enne che non era titolare nella SerieB inglese. Da seguire con attenzione ».

