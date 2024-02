Nikola Sekulov, attaccante della Juventus Next Gen, ha parlato così dopo la vittoria in rimonta sull’Ancona: le dichiarazioni

Nikola Sekulov ha parlato ai canali ufficiali bianconeri dopo la vittoria della Juventus Next Gen sull’Ancona.

LE PAROLE – «Quando ci sono partite complicate con avversari come l’Ancona è importante rimanere in gara con la testa e con le gambe e oggi ci siamo riusciti. Fare gol è sempre una grande emozione, ma ho sempre pensato prima al bene della squadra. Siamo in un buon momento e se la squadra trova i risultati, io sono felice. Ovviamente le soddisfazioni personali, i gol, fanno sempre piacere. Non vedevo l’ora di tornare qui perché l’allenatore e la dirigenza hanno grande fiducia in me».

