La Juve al lavoro per la sfida contro l’Inter: il punto sugli infortunati, con Danilo e Locatelli verso il forfait

Uno sguardo all’infermeria della Juve in vista del match contro l’Inter. Secondo Giovanni Albanese, Weston McKennie e Alex Sandro dovrebbero esserci, con una percentuale rispettiva dell’80% e del 70% sul rientro in campo.

60% di probabilità di rivedere Dean Huijsen, alle prese col mal di schiena, mentre c’è un 50% per Miretti e un 40% per Weah. A forte rischio forfait, invece, Locatelli e Danilo, che avrebbero il 30% e il 20% di essere in campo all’Allianz Stadium.

