Sky Sport ha fatto il punto sull’udienza preliminare che si terrà il prossimo 27 marzo e vedrà coinvolti 12 tesserati della Juventus.

IL PUNTO – «Lunedi si dovrà decidere se rinviare la Juve e 12 ex tesserati a giudizio, ma qualunque sentenza non si riflette direttamente sulla situazione sportiva del club. Se si andasse verso l’archiviazione sarebbe significativo sul fronte della Giustizia Sportiva, perchè verrebbe a mancare una sponda importante. La Juve indagata come persona giuridica rischierebbe al massimo soltanto una sanzione pecuniaria. Il gup di Torino lunedì sarà chiamato a rispondere sulla competenza territoriale, dopo la richiesta di spostamento del processo».

