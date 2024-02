Juve, il sogno scudetto è sfumato: ad Allegri restano due obiettivi. Ecco a cosa puntano i bianconeri in questa stagione

Contro il Verona per la Juve è arrivata la conferma che il sogno scudetto è definitivamente sfumato. L’Inter è prima a +9 e può volare a +12 in caso di vittoria nel recupero con l’Atalanta, mentre i bianconeri rischiano di essere sorpassati oggi dal Milan al secondo posto.

Come scrive la Gazzetta dello Sport ad Allegri restano due obiettivi a cui puntare in questa stagione: il primo è un piazzamento tra le prime quattro (o cinque, in base al ranking Uefa stagionale) in classifica; il secondo è la Coppa Italia con le semifinali contro la Lazio in programma il 2 e 23 aprile.

