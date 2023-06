In attesa che Massimiliano Allegri risponda all’offerta proveniente dall’Arabia Saudita, la Juve pensa a come tutelarsi in caso di addio

In attesa che Massimiliano Allegri risponda all’offerta proveniente dall’Arabia Saudita, la Juve pensa a come tutelarsi in caso di addio del tecnico livornese.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non sarebbe da escludere un possibile ritorno a Torino di Antonio Conte, le cui quotazioni sono in rialzo nonostante l’alto ingaggio che andrebbe a chiedere. L’alternativa all’allenatore leccese è Igor Tudor, che ha lasciato di recente il Marsiglia.

