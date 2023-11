Juve Inter, allarme rientrato: Inzaghi avrà il big per il Derby d’Italia. Nessun dubbio sulla presenza di Calhanoglu

Rientrato allarme per Calhanoglu in casa Inter. Come riferito dal Corriere dello Sport, il turco non è in dubbio per la sfida alla Juve di domenica prossima.

Il centrocampista è già rientrato a Milano, sarà impiegato nel Derby d’Italia e riposerà in Champions League col Benfica.

The post Juve Inter, allarme rientrato: Inzaghi avrà il big per il Derby d’Italia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG