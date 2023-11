Tardelli: «Sono certo che l’Italia andrà all’Europeo e vi spiego perché». Le parole dell’ex difensore di Juventus e Nazionale

Marco Tardelli, ex difensore della Juventus e della Nazionale, scrive su La Stampa delle due decisive partite che attendono l’Italia di Spalletti.

La Macedonia del Nord oggi all’Olimpico e l’Ucraina a Leverkusen ci indicheranno il nostro destino. Non sono spaventato, sono certo che ce la faremo perché ho la certezza che questi ragazzi andranno in campo con la giusta determinazione e la consapevolezza della loro forza, nettamente superiore all’avversario. Spalletti sta portando avanti la sua filosofia calcistica impregnata di umiltà, lavoro e capacità tattiche. Una filosofia che prevede un uomo solo al comando, come da sua abitudine. È la strada giusta da seguire, aiutato da coloro che scendono in campo seguendo i consigli del capo. Ci vuole una partita importante dove ritrovare le nostre sicurezze che abbiamo perso durante le qualificazioni per vari motivi che non sto qui a ricordare. In questo momento, vedo che l’ambiente sta ritrovando quello che serve ad una Nazionale abituata a grandi vittorie. Vedo e sento nelle dichiarazioni dei protagonisti un’empatia diversa e soprattutto la voglia di vestire la maglia azzurra. Forza azzurri!

