Infortunio Danilo, non ci sono notizie confortanti: il rientro potrebbe arrivare contro… Le ultime sulle condizioni del brasiliano

Come riporta Tuttosport non ci sono notizie confortanti per la Juventus su Danilo, che scalpita per rientrare dopo un mese di stop a causa della lesione muscolare, ma il cui recupero si allontana.

Difficile che il capitano ci sia contro l’Inter, più probabile per la trasferta a Monza.

