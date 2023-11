Cuadrado, l’Inter ha un piano per riaverlo contro la Juve: i dettagli sul possibile recupero del terzino colombiano

Juan Cuadrado è ancora alle prese con la tendinite, i nerazzurri sono abbastanza delusi dall’impatto avuto dal colombiano, ma si pensa ad un piano per riaverlo a disposizione in Juve-Inter. Ad analizzare la situazione relativa all’ex bianconero è il Corriere dello Sport.

Sul quotidiano si legge: ‘Per questa settimana il giocatore continuerà l’allenamento in differenziato e il piano è quello di farlo tornare in gruppo dall’inizio della prossima settimana, con un supplemento di lavoro extra alla Pinetina nel weekend, quando dovrebbe saltare un giorno di riposo mentre tutti gli altri non convocati dalle nazionali si fermeranno domani e domenica. Se tutto dovesse andare come previsto, allo Stadium di certo lo attenderebbe un ambiente particolare in occasione del primo ritorno da avversario dopo il mancato rinnovo del contratto verificatosi l’estate scorsa‘.

