Giampaolo Calvarese ha parlato del derby d’Italia del 26 novembre tra Juve e Inter, elogiando Guida che sarà al VAR domenica sera

Nell’intervista concessa a Tuttosport, l’ex arbitro Giampaolo Calvarese ha voluto parlare di Guida per quanto riguarda la disputa di Juve-Inter:

LE PAROLE- «È l’arbitro con più empatia di tutta la CAN. Nel tempo è riuscito a costruire un rapporto con tutti i calciatori di altissimo livello, sempre nel rispetto della terzietà, e questo gli servirà certamente. Ma dovrà avere tanta intelligenza arbitrale, massimo equilibrio e anche un pizzico di fortuna negli episodi. Perché, diciamolo, ci vuole anche quella! Il suo punto debole è stata la vulnerabilità fisica, l’anno scorso è stato per tanti mesi fuori e periodicamente ha sempre avuto qualche piccolo acciacco. Sono sicuro che, stando bene fisicamente, sia un arbitro in grado di portare a termine la gara nella migliore maniera possibile, glielo auguro»

