Juve Inter, Cuadrado e Sanchez disponibili? Cosa filtra da Appiano in vista del derby d’Italia contro i bianconeri

Seduta d’allenamento odierna per l’Inter per preparare la sfida di domani contro la Juve. Classica rifinitura ad Appiano Gentile nella quale, come riferisce Sky Sport, Juan Cuadrado ha preso parte per intero all’allenamento assieme ai compagni e viaggia verso la convocazione per domani.

Discorso differente per Sanchez: il cileno si è allenato solo parzialmente in gruppo e rimarrà a Milano. Certe le assenze di Pavard e Bastoni per infortunio.

