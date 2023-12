Juve Inter, il giornalista: «Non c’è il divario che pensavo esserci». Le dichiarazioni del giornalista sull’ultimo match tra bianconeri e nerazzurri

Intervenuto sui propri social, il giornalista Carlo Nesti ha detto la sua sul match dello scorso turno di Serie A tra Juve ed Inter.

Le sue parole: «Una brutta partita come Juventus-Inter, di solito, dice poco. Nel caso dell’Allianz Stadium, invece, credo di poter affermare che è stato cancellato un verdetto. Quello secondo il quale esisteva un grande divario, a favore dei nerazzurri, rispetto ai bianconeri. Potrà emergere quando le squadre affronteranno altri avversari. Ma, quando se la vedranno fra loro, l’applicazione feroce della Juventus, la formazione meno forte, compenserà il centrocampo ferrigno dell’Inter. A parità di difese, le variabili scaturiranno dagli attacchi. Oggi Lautaro-Thuram sono superiori, ma potenzialmente Vlahovic-Chiesa hanno notevoli margini di miglioramento. Se esiste una rabbiosa ostilità fra le tifoserie, al contrario esiste un grande rispetto reciproco fra le squadre, ed anche a Torino si è visto. Soprattutto nel secondo tempo, è come se le lancette dell’orologio si fossero fermate, e i freni a mano sono scattati. The end».

The post Juve-Inter, il giornalista: «Non c’è il divario che pensavo esserci» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG