Juve Inter, il piano di Allegri: svelate le due mosse per limitare il gioco dei nerazzurri di Simone Inzaghi

È già tempo di preparare la tattica in vista di Juve–Inter per i due allenatori. Massimiliano Allegri studia i punti di forza della squadra di Simone Inzaghi ed individua in Hakan Calhanoglu la fonte di gioco dei nerazzurri. Il tecnico bianconero, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, proverà a limitare le giocate del regista.

Come? Con l’utilizzo di due giocatori: saranno infatti Rabiot (o Locatelli se riuscirà a recuperare) e Kean (o comunque una delle due punte) a doversi abbassare per fare da schermo sul turco.

